На Харківщині 17-річного підлітка підозрюють у зухвалому шахрайстві

Харківська місцева прокуратура №1 повідомила про підозру 17-річному хлопцю, який «заробляв» на схемі «ваш син в поліції», за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, неповнолітній аферист «працював» на пару зі спільником, особу якого наразі встановлюють правоохоронці.

«До мешканки Шевченківського району м. Харкова зателефонував невідомий чоловік і, представившись слідчим поліції, повідомив, що її син скоїв ДТП і зараз знаходиться в поліції. Для «залагодження» справи та нібито на лікування постраждалих попросив у пенсіонерки грошей. За кілька хвилин після цього на порозі квартири з’явився юнак і сказав, що він – помічник слідчого. Жінка віддала йому 4 тис. доларів США. Буквально за 10 хвилин аферист знову зателефонував до жертви і повідомив, що постраждалі в ДТП померли і потрібні ще гроші для «залагодження справи», - розповіла К. Шевцова.

Задля порятунку сина мати, яка повірила в історію з ДТП, віддала ще кошти. Загалом вона передала «поліцейським» 5 тис. доларів США. Потім пенсіонерка зателефонувала сину і зрозуміла, що її ошукали, та повідомила правоохоронцям. Кур’єра затримали відразу біля під’їзду будинку жертви.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області