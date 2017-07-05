У Харкові триває розшук злодія, який вбив та пограбував жінку

Одна з робочих версій, яка розглядалася співробітниками Холодногірського відділу поліції, не знайшла свого підтвердження.Під час проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що 43-річний харків’янин, який самовільно покинув медичний заклад, не скоював даного злочину.

Нагадаємо, що повідомлення про вбивство жінки на вулиці Беркоса надійшло до Холодногірського відділу поліції 29 червня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За адресою правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з ножовими пораненнями.

Під час перевірки було встановлено, що невідомий напав на потерпілу, коли вона поверталася з роботи додому. Зловмисник вдарив жінку декілька разів ножем, забрав золоті вироби та сумку з особистими речами та телефоном. Післячого зник. Від отриманих травм жінка померла.

Слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Працівники поліції продовжують пошуки зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області