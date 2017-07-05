Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 2 підприємців, діяв не один, - прокуратура

Правоохоронці Полтавщини продовжують досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства 2 місцевих підприємців, тіла яких нещодавно розшукали у Полтавському районі.

Згідно висновку судово-балістичної експертизи, підприємці були вбиті саме з пістолета, який знайшли під час обшуку в одному з домогосподарств с. Гутирівка Полтавського району. Прокуратура Полтавщини повідомляла про це 22 червня 2017 року

Тож наразі 36-річному сину власниці будинку, де були знайдені розукомплектовані частини автомобіля Volkswagen Touareg та вогнепальна зброя, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 2 осіб з корисливих мотивів (п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України), незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 289 КК України), та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Окрім цього, затримано спільника підозрюваного. Про це повідомила заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець.

«Це раніше судимий 33-річний чоловік. Він зареєстрований у Київській області, але фактично проживає в Полтавському районі. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 187 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його причетність до вчинення умисного вбивства підприємців перевіряється», - зазначила прокурор.

За матеріалами прес-служби прокуратури у Полтавській області