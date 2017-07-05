На Волині чоловіка судитимуть за звіряче вбивство власного гостя

Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про убивство 63-річним мешканцем села Кругель Ковельського району свого на рік молодшого троюрідного брата.

Зранку 10 травня 2017 року родичі розпивали алкоголь у помешканні старшого з них. І аби не повертати взяті на придбання спиртного 500 грн. молодшому, господар оселі під час сварки штовхнув гостя, а коли той упав - , кілька разів ударив його по голові лавкою й всадив у спину ножа.

Потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Призвідника ж його смерті тепер обвинувачують у вбивстві з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області