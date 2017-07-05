На Волині чоловіка судитимуть за звіряче вбивство власного гостя

На Волині чоловіка судитимуть за звіряче вбивство власного гостя

23:30 05.07.2017
На Волині чоловіка судитимуть за звіряче вбивство власного гостя

Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про убивство 63-річним мешканцем села Кругель Ковельського району  свого на рік молодшого троюрідного брата.

Зранку 10 травня  2017 року родичі розпивали алкоголь у помешканні старшого з них. І аби не повертати взяті на придбання спиртного 500 грн. молодшому, господар оселі під час сварки штовхнув гостя, а коли той упав - ,  кілька разів ударив його по голові лавкою й всадив у спину ножа.  

Потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Призвідника ж його смерті тепер обвинувачують у вбивстві з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене  п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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