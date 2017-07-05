На Рівненщині суд взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні та розбої

На Рівненщині суд взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні та розбої

12:20 05.07.2017
На Рівненщині суд взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні та розбої

За процесуального керівництва Дубенської місцевої прокуратури 30-річному жителю м.Дубно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187, ч.3 ст.152 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло, а також зґвалтування неповнолітньої).

На підставі вже зібраних доказів, попередньо встановлено, що 17 червня 2017 року дубенчанин вдерся через вікно до однієї із квартир у м.Дубно з метою пограбування. На той час у помешканні знаходилася лише неповнолітня дівчина, яку чоловік, залякавши, зґвалтував і в подальшому зник, забравши із собою чуже майно, а саме – ноутбук та мобільний телефон.

Вжитими невідкладними заходами правоохоронцям вдалося встановити та затримати зловмисника.

Дубенським міськрайонним судом 03.07.2017 задоволено клопотання органу досудового розслідування та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.

На даний час слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури проводяться необхідні слідчі дії з метою скерування обвинувального акта до суду.

За вчинення зазначених злочинів, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області

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