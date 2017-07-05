У Києві судитимуть депутата райради, який відібрав квартиру у пенсіонерки

У Києві судитимуть депутата райради, який відібрав квартиру у пенсіонерки

18:00 05.07.2017
У Києві судитимуть депутата райради, який відібрав квартиру у пенсіонерки
Київською місцевою прокуратурою №1 направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата сьомого скликання Макарівської районної ради Київської області, який у шахрайський спосіб відібрав у 90-річної жінки квартиру у Києві.
Встановлено, що у 2015 році депутат познайомився з 90-річною киянкою, яка на праві власності володіла квартирою в центрі столиці вартістю майже 1,5 млн гривень.
 
З метою заволодіння квартирою пенсіонерки, зловмисник спочатку увійшов їй в довіру - відвідував, цікавився станом здоров’я, підвозив до лікарні. Однак у подальшому, скориставшись нагодою, викрав усі правовстановлюючі документи на квартиру цієї жінки та, використовуючи копію паспорту останньої з фотокарткою іншої людини, оформив на себе генеральну довіреність (довіреність представляти її інтереси у питаннях продажу та перереєстрації права власності на квартиру).Після цього зловмисник продав квартиру пенсіонерки за 145 тис. гривень своєму знайомому.
 
Наразі Київською місцевою прокуратурою №1 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, направлено до суду для розгляду по суті.
 
Зауважимо, що у ході досудового розслідування права пенсіонерки на житло повністю поновлені.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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