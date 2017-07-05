СБУ затримала керівника громадської організації з питань захисту екології

СБУ затримала керівника громадської організації з питань захисту екології

17:30 05.07.2017
СБУ затримала керівника громадської організації з питань захисту екології

Голову однієї з громадських організацій з питань захисту екології та здоров’я викрила на рекеті Служба безпеки України спільно з прокуратурою Київської області.

Здирник вимагав 160 тисяч гривень від керівника одного з підприємств, що проводить очистку водойм на території  Київщини, за нестворення перешкод у його діяльності. У разі відмови зловмисник погрожував пошкодити майно підприємця та блокувати роботу техніки.

Правоохоронці затримали вимагача під час одержання частини данини у сумі 34 тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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