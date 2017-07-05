На Полтавщині 31-річна жінка кинулась з ножем на свого чоловіка

Повідомлення про пригоду, що трапилася в одному із сіл району, надійшло на лінію «102» близько 18-ї години.

Медики повідомили поліцію про госпіталізацію до лікарні 36-річного чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини.

Під час першочергових оперативно-слідчих дій було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому нанесла його 31-річна дружина.

«Попередньо встановлено, що жінка, під час сімейної сварки, схопила ніж та спричинила чоловіку вищевказані тілесні ушкодження», - повідомив Олег Стешенко, керівник Кременчуцького районного відділення поліції.

З місця події вилучено речові докази, жінка дає покази слідчим.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області