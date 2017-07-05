На Вінниччині під час перекидання трактору загинув його кермувальник

На Вінниччині під час перекидання трактору загинув його кермувальник

16:40 05.07.2017
На Вінниччині під час перекидання трактору загинув його кермувальник

О 16:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами смт. Вапнярка Томашпільського району сталась ДТП, внаслідок якої в кабіні транспортного засобу було заблоковано водія.

На момент прибуття підрозділу районної ДПРЧ, у рові було виявлено перевернутий  трактор МТЗ-80, в середині якого без ознак життя був заблокований чоловік, ним виявився 22-річний місцевий житель.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло чоловіка з-під трактору.

Причини виникнення автопригоди, що призвела до загибелі людини  встановлюються фахівцями Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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