На Вінниччині під час перекидання трактору загинув його кермувальник
На Вінниччині під час перекидання трактору загинув його кермувальник
О 16:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами смт. Вапнярка Томашпільського району сталась ДТП, внаслідок якої в кабіні транспортного засобу було заблоковано водія.
На момент прибуття підрозділу районної ДПРЧ, у рові було виявлено перевернутий трактор МТЗ-80, в середині якого без ознак життя був заблокований чоловік, ним виявився 22-річний місцевий житель.
Бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло чоловіка з-під трактору.
Причини виникнення автопригоди, що призвела до загибелі людини встановлюються фахівцями Нацполіції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області