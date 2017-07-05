У Маріуполі під час незначної пожежі трагічно загинула людина

05 липня о 06:14 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Ракетній у м. Маріуполь Донецької області. Пожежа виникла всередині приватного житлового будинку.

До місця пожежі було негайно спрямовано рятувальників 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області

Під час розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Бійці ДСНС локалізували пожежу на площі 1 кв. м о 06:26, а остаточно ліквідували о 06:28. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями.

Від Головного управління до ліквідації пожежі були залучені 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області