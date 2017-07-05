Піід час ДТП на Львівщині одна людина загинула та ще троє поранені

О 17:59 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на атрасі Київ – Чоп поблизу с. Виннички Пустомитівського району відбулось зіткнення автомобіля «ЗІЛ-130» та автомобіля «Peugeot».

Внаслідок ДТП загинув водій «Peugeot». На місці події було травмовано двох дітей 2005 року народження та чоловіка, 1961 року народження, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в лікувальні заклади м. Львова.

На місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення 29 ДПРЧ м. Львова, особовим складом якого за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню загиблого водія автомобіля та відключення акумуляторної батареї.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області