На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

20:30 05.07.2017
На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

О 17:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вул. Центральній у м. Глобине. Телефонували до рятувальників перехожі, які побачили, що з-під стріхи піднімаються клуби диму.

За викликом негайно направили вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Глобине. По прибутті за місцем виклику бійці ДСНС відразу приступили до ліквідації пожежі. Окрім того, сусіди повідомили, що всередині будинку може знаходитися його мешканка. Рятувальники виявили тіло загиблої 1946 року народження у одній із кімнат. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час приготування їжі.

Пожежу локалізовано о 17:30, ліквідовано о 18:05. Вогнем знищено шиферну покрівлю на площі 8м2, а також закопчено стіни на площі близько 15 м2.

До ліквідації пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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