На Хмельниччині під час купання жахливо загинула 21-річна дівчина

На Хмельниччині під час купання жахливо загинула 21-річна дівчина

21:30 05.07.2017
На Хмельниччині під час купання жахливо загинула 21-річна дівчина

О 13:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення від відпочивальників, що поблизу с.Рудківці, Новоушицького району Хмельницької області в р. Дністер ймовірно втопилася дівчина. Громадяни повідомили, що їхня подруга плавала на надувному матраці і зникла.

Негайно на місце події моторним катером направилася група водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.   

Орієнтиром став надувний матрац, що самотньо дрейфував на хвилях водоймища. 6-ро рятувальників упродовж двох з половиною годин в пошуках дівчини обстежили понад 4 тисячі квадратних метрів дна акваторії.

Виявили бездиханне тіло потопельниці на глибині близько 10 метрів від поверхні і за 50 метрів від берега. Загиблій 21 рік, дівчина жителька Хмельницького. На березі тіло передали правоохоронцям.

Усі обставини події мають встановити у поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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