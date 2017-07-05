На Хмельниччині під час купання жахливо загинула 21-річна дівчина
На Хмельниччині під час купання жахливо загинула 21-річна дівчина
О 13:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення від відпочивальників, що поблизу с.Рудківці, Новоушицького району Хмельницької області в р. Дністер ймовірно втопилася дівчина. Громадяни повідомили, що їхня подруга плавала на надувному матраці і зникла.
Негайно на місце події моторним катером направилася група водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Орієнтиром став надувний матрац, що самотньо дрейфував на хвилях водоймища. 6-ро рятувальників упродовж двох з половиною годин в пошуках дівчини обстежили понад 4 тисячі квадратних метрів дна акваторії.
Виявили бездиханне тіло потопельниці на глибині близько 10 метрів від поверхні і за 50 метрів від берега. Загиблій 21 рік, дівчина жителька Хмельницького. На березі тіло передали правоохоронцям.
Усі обставини події мають встановити у поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області