На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом
На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом
Потерпілий госпіталізований у районну лікарню. Правоохоронці з’ясовують обставини події.
В Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлений 46-річний львів’янин. Медики діагностували у нього проникаюче поранення живота та розлитий перитоніт.
Як попередньо встановили правоохоронці, тілесні ушкодження чоловікові заподіяла його співмешканка, 41-річна місцева жителька під час побутового конфлікту. Сталося це 30 червня близько 20:00.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області