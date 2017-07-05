На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом

На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом

12:44 05.07.2017
На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом

Потерпілий госпіталізований у районну лікарню. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

В Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлений 46-річний львів’янин. Медики діагностували у нього проникаюче поранення живота та розлитий перитоніт.

Як попередньо встановили правоохоронці, тілесні ушкодження чоловікові заподіяла його співмешканка, 41-річна місцева жителька під час побутового конфлікту. Сталося це 30 червня близько 20:00.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.