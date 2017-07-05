На Львівщині порізаний коханою чоловік потрапив до лікарні з перитонітом

Потерпілий госпіталізований у районну лікарню. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

В Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлений 46-річний львів’янин. Медики діагностували у нього проникаюче поранення живота та розлитий перитоніт.

Як попередньо встановили правоохоронці, тілесні ушкодження чоловікові заподіяла його співмешканка, 41-річна місцева жителька під час побутового конфлікту. Сталося це 30 червня близько 20:00.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області