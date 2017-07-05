Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині, є загиблі

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці події, троє пасажирів, з яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:15 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Давидів, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗІЛ 431412» (бензовоз), 53-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Пежо Боксер» під керуванням 68-річного львів’янина. Внаслідок автопригоди водій «Пежо» загинув на місці події.

Троє пасажирів, мешканців Львова, з яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. У 56-річного чоловіка медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні садна голови та обличчя, закритий перелом ломної та сідничної кісток зліва без зміщення, закритий перелом шостого, сьомого ребер зліва, поєднана травма тіла», госпіталізований в реанімаційне відділення. 11-річну дівчинку госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «закритий перелом лівої ключиці». 12-річного хлопчика доставили у лікарню з «закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області