На Львівщині скутерист через власну провину потрапив до реанімації
На Львівщині скутерист через власну провину потрапив до реанімації
Внаслідок ДТП 35-річного мешканця Буського району госпіталізовано в реанімаційне відділення.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 16:40 на перехресті вулиць Шевченка та Замкової у селищі Олесько, Буського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Хонда», 35-річний мешканець одного з сіл Буського району, при обгоні попутнього транспорту, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Транспортер» під керуванням 57-річної жінки.
Внаслідок автопригоди скутериста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, закритий перелом тім’яної кістки зліва з переходом на основу, алкогольне сп’яніння».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області