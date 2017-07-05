На Львівщині скутерист через власну провину потрапив до реанімації

На Львівщині скутерист через власну провину потрапив до реанімації

13:00 05.07.2017
На Львівщині скутерист через власну провину потрапив до реанімації

Внаслідок ДТП 35-річного мешканця Буського району госпіталізовано в реанімаційне відділення. 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 16:40 на перехресті вулиць Шевченка та Замкової у селищі Олесько, Буського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Хонда», 35-річний  мешканець одного з сіл Буського району, при обгоні попутнього транспорту, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Транспортер» під керуванням 57-річної жінки.

Внаслідок автопригоди скутериста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, закритий перелом тім’яної кістки зліва з переходом на основу, алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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