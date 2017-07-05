Стріляниною закінчився конфлікт водіїв у Білій Церкві

Близько 18:00 години, на Сквирському шосе, де частково тривають дорожні роботи, водій автомобіля «Toyota Camry» заблокував проїзд іншому учаснику дорожнього руху на «Volkswagen Golf». Між керманичами зав’язався конфлікт.

33-річний водій «Toyota» дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у автомобіль противника, де перебували пасажири. У результаті транспортний засіб було пошкоджено, а 20-річна пасажирка отримала осколкові тілесні ушкодження.

Патрульні поліцейські Білоцерківського відділу поліції, які одразу ж прибули на місце події, припинили конфлікт - затримали озброєного хулігана та вилучили речовий доказ – зареєстрований травматичний пістолет Макарова.

Пасажирці надано медичну допомогу. На даний час встановлюються всі причини та обставини інциденту. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області