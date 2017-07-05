У Києві один іноземець під час конфлікту жорстоко побив іншого

У Києві один іноземець під час конфлікту жорстоко побив іншого

13:42 05.07.2017
У Києві один іноземець під час конфлікту жорстоко побив іншого

Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до двох років обмеження волі.

На лінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар громадянина іншої держави із закритими травмами голови, грудної клітини та черевної порожнини, які він отримав біля розважального закладу. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліція оглянула територію, опитала очевидців та потерпілого. За словами іноземця, він відпочивав у одному із кафе, де виник конфлікт із іншим відвідувачем. Той ударив в обличчя - і він впав на асфальт та сильно травмувався.

У результаті слідчо-оперативних дій встановили особу кривдника. Ним виявився теж уродженець іншої держави, який зараз мешкає у Києві. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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