Затриманого за вбивство пенсіонерки підозрюють у кількох аналогічних злочинах

Аби приховати сліди кримінальних правопорушень, в одному з випадків зловмисник, після нападу, закопав тіло своєї жертви у лісосмузі, в іншому – підпалив помешкання, до якого проник у пошуках «наживи», разом із потерпілою. Жінка не мала жодних шансів на порятунок, загиблу виявили під час гасіння пожежі.

«У рамках розслідування за фактом вбивства 67-річної жительки Кропивницького поліцейські встановили, що на рахунку підозрюваного, зокрема, ще два особливо тяжких злочини.

24-річна місцева мешканка, яка вважалася зниклою безвісти, виявилася однією з жертв чоловіка. Зловмисник напав на перехожу на околиці міста, коли вона поверталася увечері додому. Але відібрати сумку з особистими речами виявилося непросто. Дівчина стала чинити опір зловмиснику, тоді він задушив потерпілу та закопав на території лісосмуги, забравши собі 200 гривень і документи.

Через кілька днів в одному з мікрорайонів громадянин проник до помешкання 80-річної пенсіонерки. Не знайшовши у квартирі нічого цінного, почав душити господиню, після чого підпалив речі у кількох місцях та пішов геть.

Пожежу помітили мешканці будинку і викликали рятувальників. На місці події було виявлено понівечене вогнем тіло жінки.

За фактами умисних убивств поліцейські продовжують розслідування», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Крім того, правоохоронці встановлюють обставини розбоїв, грабежів та крадіжок, до яких може бути причетним затриманий. Особі загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області