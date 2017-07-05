На Херсонщині ображена жінка вдарила ножем чоловіка

На Херсонщині ображена жінка вдарила ножем чоловіка

14:22 05.07.2017
На Херсонщині ображена жінка вдарила ножем чоловіка

У Голопристанське відділення поліції надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено 36-річного жителя одного з сіл. У чоловіка діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини. Стан його здоров’я задовільний.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 28-річна співмешканка на території фермерського господарства, де вони працювали. Жінка пояснила, що приблизно о 02:00 чоловік безпричинно почав її бити. Вона не витримала, схопила ніж та вдарила співмешканця у груди. Після чого викликала «швидку». Співмешканка розповіла, що чоловік і раніше здіймав на неї руку, коли був у нетверезому стані.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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