На Чернігівщині через вогнепальне поранення трагічно загинув єгер

Поліція Чернігівського району проводить розслідування нещасного випадку, в результаті якого від вогнепального поранення загинув єгер.

В ніч на 05 липня до Чернігівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, в результаті якого загинув єгер, житель одного з сіл Чернігівського району.

Зі слів двох учасників події, загиблий запросив їх до себе в гості відпочити. Коли чоловіки їхали в мікроавтобусі «Volkswagen T4», карабін одного з гостей вистрелив. Від вогнепального поранення в шию єгер загинув на місці.

Чоловіки одразу викликали поліцію, прибули слідчо-оперативні групи Чернігівського районного відділення поліції та ГУНП в Чернігівській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області