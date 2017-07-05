На Чернігівщині через вогнепальне поранення трагічно загинув єгер

На Чернігівщині через вогнепальне поранення трагічно загинув єгер

14:42 05.07.2017
На Чернігівщині через вогнепальне поранення трагічно загинув єгер

Поліція Чернігівського району проводить розслідування нещасного випадку, в результаті якого від вогнепального поранення загинув єгер.

В ніч на 05 липня до Чернігівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, в результаті якого загинув єгер, житель одного з сіл Чернігівського району.

Зі слів двох учасників події, загиблий запросив їх до себе в гості відпочити. Коли чоловіки їхали в мікроавтобусі «Volkswagen T4», карабін одного з гостей вистрелив. Від вогнепального поранення в шию єгер загинув на місці.

Чоловіки одразу викликали поліцію, прибули слідчо-оперативні групи Чернігівського районного відділення поліції та ГУНП в Чернігівській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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