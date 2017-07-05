У Харкові поліція затримала вимагачів грошей, озброєних електрошокером

Із застосуванням фізичної сили підозрювані забрали у потерпілого 5 000 гривень, мобільний телефон та змусили написати боргову розписку на свій автомобіль.

Інформація про злочин надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції.

Правоохоронцям заявник розповів, що невідомі чоловіки назвалися сусідами та зайшли до його помешкання. Після чого, застосувавши спецзасіб - електрошокер, стали вимагати від господаря гроші, змусили його написати боргову розписку на автівку «ВАЗ» та заволоділи транспортних засобом.

За фактом події слідчим були відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) та ч. 3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Під час проведення розшукових заходів оперативники Шевченківського відділу поліції за підозрою у скоєнні злочинів затримали двох непрацюючих харків’ян, віком 28 та 17 років.

На даний час затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області