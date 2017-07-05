Поліція Донеччини розслідує інцидент із падінням дитини з вікна 5-го поверху

Трагедія сталась у місті Лиман. Дитина знаходилася в квартирі з бабусею. Батьків у цей час дома не було. Зараз дівчинка перебуває в реанімації.

Виклик до поліції надійшов вчора близько 21:30 від медиків швидкої допомоги. Лікарі повідомили, що ними обслугована дівчинка, у якої вони діагностували забій поперекового відділу хребта, тупа травма живота струс головного мозку. Зі слів бабусі, дівчинка випала з вікна п’ятого поверху.

Попередньо встановлено, що дівчинка гралася на підвіконні, сперлася на москітну сітку і випала з вікна.

Вказаний факт внесено до Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області