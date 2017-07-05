На Хмельниччині судитимуть банду рекетирів, яку очолював кримінальний авторитет

Слідчим відділом прокуратури Хмельницької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно членів організованої злочинної групи, які упродовж тривалого часу вимагали кошти у мешканців міста Славути.

Правоохоронці кілька місяців збирали доказову базу та документували протиправну діяльність вимагачів на чолі із раніше судимим місцевим «авторитетом», які «вибивали» з жителів області неіснуючі «борги».

У березні 2017 року за наслідками проведеної спецоперації слідчими прокуратури області в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України членів злочинної групи затримано «на гарячому» під час отримання частини грошових коштів у розмірі понад 10 тис. грн.

За результатами досудового розслідування встановлено одинадцять епізодів злочинної діяльності групи відносно семи потерпілих та причетність до окремих протиправних дій правоохоронця.

Як повідомив начальник слідчого відділу прокуратури області Володимир Готра, слідчими прокуратури зібрано достатню кількість доказів у вчиненні трьома членами організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене повторно, організованою групою), а правоохоронцем – кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

До зловмисників застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Окрім цього, викритого правоохоронця, до якого застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, під час слідства відсторонено від займаної посади, а у подальшому звільнено з органів поліції.

Обвинувальний акт за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень направлено для розгляду до Славутського міськрайонного суду.

Санкція ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокураури Хмельницької області