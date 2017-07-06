На Луганщині керівники підприємства вкрали дві сотні тонн вугілля

На Луганщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала розкрадання вугілля

До складу ОЗГ увійшли гендиректор держпідприємства, керівник структурного підрозділу однієї з шахт та начальник охорони підприємства. Протягом трьох місяців вони вивезли понад 200 тонн вугілля. Справу скеровано до суду.

Протиправну діяльність організованої злочинної групи викрили оперативники обласного управління захисту економіки, слідчі поліції та прокуратури. Її учасники організували злочинну схему з розкрадання вугільної продукції держпідприємства.

Правоохоронці встановили, що службові особи держпідприємства вивозили вугілля без жодного обліку та дозвільних документів. В подальшому викрадену продукцію продавали організаціям реального сектору економіки.

Отримані гроші розподілялися між всіма учасниками злочинної групи. Тільки упродовж вересня-жовтня 2016 року зловмисники вивезли за такою схемою понад 205 тонн вугілля. За експертними висновками фахівців, вартість викраденого склала понад 323 тисяч гривень.

В межах кримінального провадження співробітники Управління захисту економіки в Луганській області, слідства обласної поліції та прокуратури довели причетність гендиректора та начальна охорони держпідприємства, а також керівника структурного підрозділу однієї з шахт регіону.

Учасникам ОЗГ слідчі повідомили про підозру за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Учасникам злочинної групи загрожує обмеження волі на строк від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області