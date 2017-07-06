При одержанні хабара викрито лікаря Тячівської районної лікарні

При одержанні хабара викрито лікаря Тячівської районної лікарні

04:00 06.07.2017
При одержанні хабара викрито лікаря Тячівської районної лікарні

Працівниками прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Департаменту управління захисту економіки в області Головного управління Національної поліції викрито при одержанні 8 тис. грн. неправомірної вигоди лікаря-невропатолога неврологічного відділення Тячівської районної лікарні (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як попередньо встановлено, вказану суму хабара медпрацівник вимагав та отримав від місцевого мешканця у своєму службовому кабінеті за госпіталізацію до неврологічного відділення райлікарні та за довідку про проходження лікування у вказаному відділенні з випискою для подальшого звернення у медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) і продовження, на підставі вказаних документів, групи інвалідності.

Наразі вирішується питання про оголошення лікарю підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Разом з тим перевіряється причетність інших медпрацівників цього закладу до вчинення вказаного правопорушення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області 

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