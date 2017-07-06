На Житомирщині затримані жорстокі кривдники 19-річної дівчини

Повідомлення про розбійний напад у смт. Попільні на 19-річну дівчину надійшло до поліції уночі 24 червня. Завдавши потерпілій травм, невідомі зірвали з неї ланцюжок із золота та відібрали вартісний мобільний. Поліцейські встановили нападників та днями затримали обох. Нині вони під вартою.

Як розповіла дівчина, близько 01:00 вона поверталася додому, коли несподівано на вулиці отримала удар по голові скляною пляшкою. Двоє незнайомців, жінка й чоловік, погрожуючи їй, зірвали з шиї ланцюжок, відібрали мобільний, гроші та інші речі.



Нападники наказали потерпілій тікати, якщо «хоче жити», а самі спокійно пішли в інший бік вулиці.

Повідомлення про подію надійшло до поліції з лікарні, куди звернулась дівчина за медичною допомогою, лише за кілька годин, і цього часу виявилось достатньо, аби невідомі зникли на нічних вулицях селища.

Поліцейські відпрацьовували кілька версій, перевіряли схильних до подібних нападів осіб, водночас з’ясовуючи місце збуту відібраного вартісного майна дівчини.

– У результаті один із шляхів і привів нас до підозрюваних. Це випадкові знайомі, в яких спільним у той день стали вечірнє чаркування, а коли випивка закінчилась, напад на дівчину,- розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира. – 19-річна жителька смт. Попільні та 40-річний житель району раніше уже притягувалися за крадіжки. Цього разу, збувши чужі речі, розподілили гроші та розійшлися у різні сторони.

Жінку поліцейські затримали в обласному центрі 27 червня, а ще за кілька днів і її спільника у Фастівському районі Київщини.

Нині обом оголошено про підозру у вчиненні розбійного нападу (ч.2 ст.187 ККУ) та взято під варту. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області