На Донеччині судитимуть банду, яка вимагала гроші у підприємця

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб) стосовно 5 громадян, які вимагали гроші у приватного підприємця.

До правоохоронців звернувся маріупольський підприємець з інформацією про те, що в нього невідомі особи вимагають гроші у сумі 20 тис доларів США у зв’язку з його підприємницькою діяльністю.

14 квітня, в ході спецоперації, правоохоронці затримали усіх правопорушників, серед яких: 2 громадян України, 2 громадян Російської Федерації та 1 громадянин Австрії.

За клопотанням прокуратури всім фігурантам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз обвинувальний акт скеровано до Жовтневого районного суду м. Маріуполя для розгляду по суті.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області