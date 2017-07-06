За фактом масової бійки в м. Приморськ розпочато кримінальне провадження

На території центрального пляжу в м. Приморську сталася масштабна бійка.

Невстановлені особи, грубо порушуючи громадський порядок, в частині спокійного відпочинку громадян, з мотивів явної неповаги до суспільства, з особливою зухвалістю, вчинили бійку внаслідок чого були спричинені тілесні ушкодження двом мешканцям Приморського району.

За вказаним фактом СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України. На даний час у вказаному провадженні вилучено відеозапис, яким зафіксовано обставини даної події та проводяться слідчі дії.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Бердянська місцева прокуратура.

Наразі досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області