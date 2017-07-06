Стрілянина у Миколаєві: двох фігурантів справи взято під варту

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва задоволено клопотання процесуального керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 та слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Нацполіції в регіоні щодо обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у озброєному нападі на місцевого мешканця.

За результатами судового розгляду, підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 2 місяці без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року близько 14.45 год. у м. Миколаєві по пр. Центральному, 191, біля магазину секонд-хенду, підозрювані - мешканці м. Миколаєва та м. Дніпра, застосувавши вогнепальну зброю, напали на місцевого мешканця, спричинивши йому поранення, та відібрали у нього сумку з майже 500 тисячами гривень. Потерпілий із пораненнями живота та руки госпіталізований до лікарні.

Завдяки злагодженим й професійним діям правоохоронців та небайдужих громадян зловмисники відразу були затримані. Цього ж дня їм повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 КК України, тобто розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших розбійних нападів за схожими обставинами у обласному центрі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області