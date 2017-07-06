Чоловік побив молотком спочатку сусідські двері, а потім і саму сусідку

Чоловік побив молотком спочатку сусідські двері, а потім і саму сусідку

07:20 06.07.2017
Чоловік побив молотком спочатку сусідські двері, а потім і саму сусідку

Затримано чоловіка, який вимагав тиші від сусідки ударами молотка по голові
Прихопивши із собою молоток, житель Кам'янського пішов вимагати тиші від сусідки, яка на його думку, заважала йому відпочивати. Підійшовши до сусідських дверей, чоловік почав стукати у них молотком, а коли жінка відчинила він вдарив її молотком по голові.

Слідчим відділом Кам’янського ВП за узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15- ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України.

Судом Заводського району у відношенні чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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