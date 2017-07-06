У Львові літній пішохід потрапив під автокран, - поліція

У Львові літній пішохід потрапив під автокран, - поліція

09:02 06.07.2017
У Львові літній пішохід потрапив під автокран, - поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Пасічній у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автокрану «ЗІЛ 133», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 69-річного мешканця Львова.

Внаслідок наїзду пішохода госпіталізовано з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом верхньої третини лівого плеча, тупа травма живота, клінічне алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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