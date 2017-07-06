На Тернопільщині через прикрий випадок жахливо загинув чоловік
На Тернопільщині через прикрий випадок жахливо загинув чоловік
Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Борщівського відділення поліції від жительки села Вербівка. Жінка повідомила, що на одній з вулиць села вона виявила мертвим місцевого жителя.
Працівники поліції виїхали на місце події, аби встановити усі обставини смерті. Як з’ясувалося, 48-річний чоловік загинув в результаті нещасного випадку. Напередодні селянин подався на нежиле господарство своїх батьків зірвати вишні. На біду гілка на дереві зламалася і чоловік впав просто на огорожу під деревами.
Металевий прут проткнув тіло. Через те, що ця частина вулиці вже нежила, ніхто одразу так і не зміг допомогти потерпілому. Від отриманих трав він помер на місці події.
Відомості внесено до ЄРДР згідно статті 128 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області