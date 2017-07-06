На Херсонщині господар будинку кинувся з ножем на гостя

Злочин стався в одному з сіл Великоолександрівського району. У відділення поліції надійшло повідомлення, що у лікарню доставлено 30-річного чоловіка.

У нього була колото-різана рана поперекової ділянки з пошкодженням нирки. Наразі стан здоров’я чоловіка задовільний, загрози життю немає.

Поліцейські прибули на місце, де поранили потерпілого. В будинку знаходилася велика кількість людей. Вони пояснили, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 31-річний господар дому. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Його доставили до відділення поліції для дачі показів.

Як повідомив начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук, затриманий виявився раніше судимим за крадіжки. Чоловік розповів, що один з гостей його образив і він вирішив його провчити, вдаривши ножем.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5до 8 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області