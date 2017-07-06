На Херсонщині засуджено жінку, яка вбила чоловіка через сексуальні домагання

На Херсонщині засуджено жінку, яка вбила чоловіка через сексуальні домагання

10:00 06.07.2017
На Херсонщині засуджено жінку, яка вбила чоловіка через сексуальні домагання

У вересні минулого року в одному з сіл Білозерського району сталося вбивство. Потерпілим виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель. Чоловік помер внаслідок проникаючого ножового поранення грудної клітини.

З’ясувалося, що поранення потерпілому нанесла його 55-річна співмешканка. Жінка пояснила поліцейським, що чоловік був у нетверезому стані та домагався її, вона відмовила. Через це між ними виник конфлікт, в результаті якого вона вдарила співмешканця ножем у грудну клітину. Чоловік помер ще до приїзду «швидкої».

Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Згідно з вироком Білозерського районного суду жінку визнано винною у скоєнні злочину та засуджено на 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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