На Херсонщині засуджено жінку, яка вбила чоловіка через сексуальні домагання

У вересні минулого року в одному з сіл Білозерського району сталося вбивство. Потерпілим виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель. Чоловік помер внаслідок проникаючого ножового поранення грудної клітини.

З’ясувалося, що поранення потерпілому нанесла його 55-річна співмешканка. Жінка пояснила поліцейським, що чоловік був у нетверезому стані та домагався її, вона відмовила. Через це між ними виник конфлікт, в результаті якого вона вдарила співмешканця ножем у грудну клітину. Чоловік помер ще до приїзду «швидкої».

Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Згідно з вироком Білозерського районного суду жінку визнано винною у скоєнні злочину та засуджено на 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області