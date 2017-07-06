У Павлограді 17-річного хлопця затримали за підозрою у вбивстві

Сварка між двома молодиками зав`язалася на Соборній площі міста. Нападник завдав таких ударів супротивнику, від яких хлопець згодом помер у лікарні. Працівники карного розшуку встановили та затримали зловмисника.

До чергової частини Павлоградського відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що каретою швидкої допомоги доставлено невідомого хлопця з тілесними ушкодженнями та без свідомості.

Правоохоронцями встановлено особу потерпілого, ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Нажаль, від отриманих травм він помер у лікарні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та доставили до відділу поліції другого учасника бійки.

Ним виявився місцевий мешканець, якому тільки-но виповниться 17 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області