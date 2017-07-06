У Києві двоє автокрадіїв затримані майже одразу після скоєння злочину

Зловмисники відкрили «Шевроле», забрали речі і втекли. Їх зупинили працівники карного розшуку столиці.

До київської поліції надійшло повідомлення: на вулиці Чернобильська зловмисник підібрав ключ до авто «Шевроле Лачетті» і викрав сумку із грошима та документами.

Правопорушення вчинили між 16:20 та 16:50, поки власниця машини була у магазині. Інформацію про події терміново передали всім оперативним підрозділам та патрульним поліцейським.

Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку, які знаходилися поруч, відразу відреагували і затримали молодика із жіночою сумкою та його товариша. У киян, 1991 та 1989 років народження, вилучили речі потерпілої, а також засіб для сканування автомобільної сигналізації.

Слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 26-річний киянин раніше затримувався за грабіж та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

Відділ комунікації поліції Києва

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

