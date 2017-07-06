В Одесі офіцера поліції затримали під час отримання хабара

Оперативникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України стало відомо про факт вимагання неправомірної вигоди співробітником поліції.

Було встановлено, що 36-річний співробітник Суворовського відділу поліції Одеси під час профілактичних відпрацювань вилучив у осіб, які перебувають на обліку як наркозалежні, чуже свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Правоохоронець встановив власника документів та дізнався, що автомобіль чоловіка перебуває у розшуку. При цьому поліцейський повідомив заявника, що отримати свій документ чоловік може лише за умови «оплати» 250 доларів.

Інформацію працівники внутрішньої безпеки поліції направили до прокуратури Одеської області, де було розпочато кримінальне провадження за викритим фактом.

Зустрівшись з власником розшукуваного транспорту поблизу одного із супермаркетів міста, старший лейтенант поліції передав йому свідоцтво, за що отримав свій «заробіток».

Відразу після отримання хабара поліцейського затримали оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції України, спільно з працівниками УСБУ та прокуратури області.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України підозри за вчинення кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області