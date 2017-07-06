У Харкові поліцейські затримали кривдника молодої жінки

У Харкові поліцейські затримали кривдника молодої жінки

16:00 06.07.2017
У Харкові поліцейські затримали кривдника молодої жінки

Жертвою нападу стала 33-річна харків’янка. На вулиці Амосова 21-річний нападник зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок з хрестиком та намагався втекти.

Завдяки злагодженим діям співробітників кримінальної поліції Немилянського району та патрульних 21-річного зловмисника вдалося затримати.

- Подія сталася близько 14:30, - розповів начальник Немишлянського відділу поліції Андрій Ліхачов. - За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Найближчим часом у судовому порядку буде вирішено питання щодо обрання відносно зловмисника міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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