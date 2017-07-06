На Чернігівщині чоловіка затримали за зґвалтування двох жінок

До Коропського відділення поліції звернулися дві жінки, яких з різницею у кілька днів зґвалтував один і той самий чоловік, заманивши їх до власного помешкання. Кривдника поліція затримала.

Одній жінці чоловік пропонував спільний побут, але вона відмовилася. Молодик нічого кращого не придумав, як зґвалтувати її, погрожуючи фізичною розправою.

Невдовзі зловмисник заманив до себе в господу вже іншу жінку. Молода багатодітна мати погодилася допомогти йому по господарству, а парубок її зґвалтував.

За повідомленням потерпілих на місце злочину була направлена слідчо-оперативна група, яка вилучила речові докази та взяла необхідні біологічні зразки. 30-річний молодик у скоєному зізнався та надав свідчення.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування із застосуванням фізичного насильства) – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Підозрюваного затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області