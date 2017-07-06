В Ужгороді вночі через підпал спалахнули одразу кілька автомобілів

В Ужгороді вночі через підпал спалахнули одразу кілька автомобілів

11:40 06.07.2017
В Ужгороді вночі через підпал спалахнули одразу кілька автомобілів

Співробітники Ужгородського відділу поліції встановлюють причини загорання автомобілів в обласному центрі Закарпаття.

Сьогодні, 06 липня, після 3 години ночі на службу «102» надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді на вул. 8 Березня виникла пожежа автомобіля. Слідчо-оперативна група на місці події виявила «Volkswagen Passat B6», який повністю знищено вогнем, і «Suzuki Swift», в якого знищений салон і пошкоджений кузов.

Крім цього, постраждала машина  «Daewoo Lanos», у якої  вогнем пошкоджено задню частину. Поліція встановлює обставини загорання цих автомобілів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 184 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна підпалом.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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