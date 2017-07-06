На Харківщині судитимуть фармацевта, яка відпускала наркотики без рецепту

На Харківщині судитимуть фармацевта, яка відпускала наркотики без рецепту

17:30 06.07.2017
На Харківщині судитимуть фармацевта, яка відпускала наркотики без рецепту
Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч. 1 ст. 320 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова,  досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2016 року 32-річна фармацевт однієї з аптек, розташованих у Московському районі міста, без рецепту продала ліки, які містять у собі наркотичний засіб, обіг яких обмежено.
 
Крім того, за санкцією суду прокуратура провела обшуки в аптечному закладі, під час якого виявлено та вилучено  майже 600 блістерів  та понад півсотні флаконів нарковмістних лікарських засобів. Необхідні документи щодо походження ліків були відсутні. Крім того, зазначені медичні препарати відпускалися громадянам незаконно, без рецептів.
 
Наразі триває досудове розслідування за іншими фактами незаконного продажу ліків, що містять наркотичні засоби, у цій аптеці.
 
Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.