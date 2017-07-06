На Харківщині судитимуть фармацевта, яка відпускала наркотики без рецепту

Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч. 1 ст. 320 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2016 року 32-річна фармацевт однієї з аптек, розташованих у Московському районі міста, без рецепту продала ліки, які містять у собі наркотичний засіб, обіг яких обмежено.

Крім того, за санкцією суду прокуратура провела обшуки в аптечному закладі, під час якого виявлено та вилучено майже 600 блістерів та понад півсотні флаконів нарковмістних лікарських засобів. Необхідні документи щодо походження ліків були відсутні. Крім того, зазначені медичні препарати відпускалися громадянам незаконно, без рецептів.

Наразі триває досудове розслідування за іншими фактами незаконного продажу ліків, що містять наркотичні засоби, у цій аптеці.

Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області