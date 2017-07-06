У Сумах молодика судитимуть за вчинений у квартирі вибух газу

Сумською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, через злочинні дії якого пошкоджено будинок по вул. Лушпи, 52 в м. Суми.

Нагадаємо, що 9 січня 2017 року, близько 8.40 год. на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку стався вибух, внаслідок якого господар квартири отримав близько 30 відсотків опіків тіла, подружжя із сусідньої квартири зазнали легких тілесних ушкоджень. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах першого під’їзду з першого по четвертий поверхи. Загалом дві квартири непридатні для життя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, від’єднав у кухні шланг газової плити від труби газопостачання та відкрив газовий кран. Дочекавшись, поки за газ заповнив приміщення квартири, чоловік умисно підпалив газоповітряну суміш, яка утворилась, що призвело до її загоряння та вибуху.

Як повідомив прокурор Сумської місцевої прокуратури Борис Рекуненко, дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області