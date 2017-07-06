Прокуратура Чернігівщини розслідує факт травмування дитини на уроці фізкультури

У засобах масової інформації висвітлено інформацію про не надання медичної допомоги учню 5 класу Вертіївської ЗОШ 1-3 ступенів Ніжинського району, який 25.05.2017 отримав травму на уроці фізкультури.

Дитину із діагнозом: постравматичний розрив селезінки та внутрішня кровотеча до лікарні доставлено батьками, де його було прооперовано.

Враховуючи, що дана подія набула суспільного резонансу, прокуратура області інформує про наступне.

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками школи щодо охорони здоров’я учня 5 класу, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст.137 КК України).

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 03.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурором області досудове розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль та подальше його здійснення доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в області.

Наразі у ході слідства з’ясовуються всі обставини отримання тілесних ушкоджень дитиною та стан виконання обов’язків щодо охорони здоров’я учня працівниками навчального закладу.

Водночас, до Чернігівської обласної державної адміністрації скеровано лист про забезпечення проведення належного службового розслідування за вказаним фактом та вжиття заходів до недопущення аналогічних випадків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області