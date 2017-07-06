У Києві нелюда судитимуть за зґвалтування власної маленької доньки

Київською місцевою прокуратурою №8 завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річного чоловіка, котрий зґвалтував свою 9 - річну доньку.

Як вже повідомлялось, на початку квітня 2017 року до правоохоронних органів звернулась тітка дівчинки з повідомленням про те, що у її племінниці були виявлені тілесні ушкодження.

Потерпілу дівчинку терміново госпіталізували до дитячого лікувального закладу, де було проведено екстрену операцію. За повідомленням лікарів життю дівчинці загрожувала небезпека через велику крововтрату.

Слідство встановило, що батько дитини, який проживає окремо, будучи в стані алкогольного сп’яніння, приїхав до неї в гості та, скориставшись відсутністю в домі матері дівчинки та дорослих осіб, зґвалтував свою доньку.

Наразі слідством здобуто беззаперечні докази вчинення вказаною особою злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої особи). За клопотанням прокуратури зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва