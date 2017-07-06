У львівському аеропорту затримали одесита з двома повіями "на експорт"

У львівському аеропорту затримали одесита з двома повіями "на експорт"

23:00 06.07.2017
У львівському аеропорту затримали одесита з двома повіями "на експорт"

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області відділом протидії злочинам в сфері торгівлі людьми Головного управління Національної поліції у Волинській області, спільно з Управлінням Служби безпеки України в області, затримано в міжнародному аеропорту "Львів" жителя міста Одеси, який черговий раз обманом завербував та мав намір доставити двох волинянок до Туреччини задля сексуальної експлуатації.

До цього двох жінок у Туреччину зловмисник уже переправив.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у торгівлі людьми (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 149 КК України).

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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