На Львівщині мікроавтобус збив жінку-пішохода
На Львівщині мікроавтобус збив жінку-пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Вокзальній у місті Стрий.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 50-річний стриянин, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 41-річну мешканку Стрия.
Внаслідок автопригоди жінку доставлено у лікарню з діагнозом: «забої та садна грудної клітки, плеча, ліктя, коліна».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області