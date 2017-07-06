На Львівщині мікроавтобус збив жінку-пішохода

На Львівщині мікроавтобус збив жінку-пішохода

19:00 06.07.2017
На Львівщині мікроавтобус збив жінку-пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Вокзальній у місті Стрий.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 50-річний стриянин, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 41-річну мешканку Стрия.

Внаслідок автопригоди жінку доставлено у лікарню з діагнозом: «забої та садна грудної клітки, плеча, ліктя, коліна».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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