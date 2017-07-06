На Київщині чоловік застрелив кума на незаконному полюванні

У с. Гаврилівка Вишгородського району два куми напідпитку відправилися на нічне незаконне полювання. Озброєні мисливськими рушницями чоловіки планували повернутися додому з лісу з трофеєм, натомість один із них привіз додому свого 34-річного товариша з вогнепальним пораненням в області черевної порожнини.

Швидку викликали не одразу, а по приїзду додому, тому врятувати потерпілого не вдалося – помер дорогою в лікарню.

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що для розкриття вбивства будо задіяно весь особовий склад Вишгородської поліції та оперативників Головного управління. Встановлено, що загиблий мав при собі зареєстровану рушницю, натомість у розпорядженні його товариша легальної зброї не було.

32-річний кум загиблого, житель Житомирської області, упродовж доби вводив в оману поліцейських, надаючи неправдиві покази. Розповідав, що на полювання не ходив, а лише чекав товариша у автомобілі. Коли почув постріл, відправився на пошуки та знайшов його пораненим. Вже під час допиту на поліграфі чоловік зізнався у скоєному.

Наразі тривають слідчі заходи. Призначено ряд експертиз.

Слідчими Вишгородського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області