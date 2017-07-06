У Ніжині поліцейські викрили розповсюджувача порнографії

У Ніжині поліцейські викрили розповсюджувача порнографії

22:30 06.07.2017
У Ніжині поліцейські викрили розповсюджувача порнографії

Співробітники відділу по боротьбі зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми та оперативники Ніжинського відділу поліції під час відпрацювання Ніжина виявили на вході в привокзальне кафе молодика, який продавав, судячи з сороміцької обкладинки, диски з порнографічними відеозаписами.

На залізничний вокзал прибула слідчо-оперативна група, поліцейські вилучили DVD-диски, які направлені на експертизу.

Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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