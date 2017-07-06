У Києві поліція з’ясовує обставини падіння чоловіка із 4-метрової висоти.

Подія сталася на території столичного заводу. Робітник зірвався з висоти під час виконання службових обов’язків. Зараз потерпілий перебуває під наглядом медиків.

Повідомлення про трагічний випадок надійшло до чергової частини Оболонського управління поліції від лікаря. На момент прибуття слідчо-оперативної групи 63-річного постраждалого забрала «швидка».

Правоохоронці з’ясували, що потерпілого знайшов на підлозі один із співробітників заводу, який прийшов на крики свого колеги. Після цього чоловік терміново викликав лікарів.

Відомості про дану подію належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції.

Слідчим відділом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Поліцейські з’ясовуюсь усі подробиці та обставини трагічного випадку.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

